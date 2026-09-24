В Кабардино-Балкарию поступило более 192 тысяч доз вакцины от гриппа

В Кабардино-Балкарию в рамках ежегодной кампании по вакцинации населения против гриппа поступило более 192,5 тыс. доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Всего в КБР планируется привить от гриппа 60% населения. Вакцинацию проводят в поликлиниках по месту прикрепления, а также в дополнительных прививочных пунктах.

В первую очередь вакцинация рекомендуется людям, входящим в группы риска: пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям. Прививку также рекомендуют работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта и сферы обслуживания.

Оптимальным периодом для вакцинации специалисты называют сентябрь-ноябрь. Иммунитет после прививки формируется в течение двух-трех недель и сохраняется на протяжении эпидемического сезона.

Наталья Белоштейн