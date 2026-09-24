Плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии вошло в тройку самых фотогеничных мест России

Телеканал «Моя Планета» и издание Russian Traveler подвели итоги зрительского голосования за самые фотогеничные туристические локации России. Третье место с результатом 9,8% голосов разделили плато Бермамыт в Карачаево-Черкесской Республике и столбы выветривания на плато Маньпупунёр в Республике Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Луговой Фото: Григорий Луговой

Плато Бермамыт, расположенное в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии на высоте около 2,6 тыс. метров, известно панорамными видами на Эльбрус. Локация уступила лишь мраморному каньону Рускеала в Карелии (12,8%) и озеру Байкал (21,1%), занявшему первое место.

В топ-5 также вошли маяк Анива на Сахалине (9,3%) и мыс Тобизина на острове Русский в Приморском крае (8,6%).

Мария Хоперская