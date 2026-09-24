Интернет-магазин уличили в выдаче себя за производителя каслинского литья

Челябинское УФАС России выдало предупреждение интернет-магазину, который заявляет, что является производителем изделий из каслинского литья. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

С жалобой на хозяйствующий субъект в ведомство обратилось ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья». Предприятие имеет исключительное право называть свои товары «каслинским литьем». На одном из сайтов в сети завод обнаружил, что хозсубъект использует такое же наименование при описании своей продукции. В рубрике «О нас» содержится следующая фраза: «Я и моя команда занимаемся изготовлением разных изделий из металла и дерева». Выяснилось, что интернет-магазин покупает товары у самого предприятия, но не указывает этого. Ведомство подчеркивает, что подобная информация может вводить клиентов в заблуждение. Хозсубъекту выдано предупреждение о необходимости удаления или замены спорных данных.

Виталина Ярховска