Фасадчики стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией в Петербурге

Фасадчики стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией в Санкт-Петербурге по итогам января—августа 2026 года. В среднем работодатели предлагали специалистам 175 тыс. рублей в месяц, следует из данных «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге фасадчикам в среднем предлагали зарплату 175 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге фасадчикам в среднем предлагали зарплату 175 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фасадчики занимаются отделкой и утеплением зданий, монтажом облицовочных конструкций и контролируют соблюдение технологий при выполнении работ на высоте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднее зарплатное предложение для них выросло на 25%.

Второе место по уровню предлагаемых зарплат заняли автомаляры — специалисты по подготовке кузова автомобиля к покраске, нанесению лакокрасочного покрытия и устранению дефектов. В среднем им предлагали 174 741 рубль в месяц, что на 16% больше прошлогоднего показателя.

Также в число наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий вошли каменщики. Среднее предложение работодателей для них составило 173 095 рублей в месяц, увеличившись за год на 33%.

«Рост зарплатных предложений в рабочих специальностях связан с общим дефицитом кадров на производстве и в строительстве. Похожая динамика заметна и на уровне отраслей: самые высокие зарплатные предложения аналитики сейчас фиксируют в металлургической промышленности — 170 076 руб/мес, в производстве электро- и оптического оборудования — 169 174 руб/мес, в транспортном машиностроении — 162 600 руб/мес. Работодатели готовы платить больше, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов»,— отмечает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Матвей Николаев