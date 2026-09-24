ВС Дагестана отменил решение райсуда о незаконной отмене строительства 12-этажки

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Дагестан рассмотрела апелляционную жалобу администрации Махачкалы на решение Советского районного суда от 19 мая. Районный суд ранее частично удовлетворил иск собственника земельного участка на проспекте Петра I, признав незаконным приказ МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Махачкалы» об отмене разрешения на строительство 12-этажного жилого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, разрешение на строительство было получено истцом в установленном порядке. Впоследствии управление архитектуры издало приказ о признании данного разрешения недействительным, что и стало предметом судебного спора.

Коллегия Верховного суда пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения административного иска. Установлено, что в отношении должностного лица, выдавшего разрешение на строительство, возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В рамках уголовного дела был подтвержден факт незаконности выданного разрешения, в связи с чем его отмена признана обоснованной.

Решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Мария Хоперская