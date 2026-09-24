В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

24-25 сентября в отдельных районах республики ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой и ветром порывами до 18 метров в секунду.

В ведомстве рекомендовали жителям не забывать о мерах безопасности. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также держаться в стороне от линий электропередач и деревьев.

Мария Хоперская