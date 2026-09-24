На малый и средний бизнес в Ставропольском крае приходится около 30% ВРП

На субъекты малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае приходится около 30% валового регионального продукта. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального правительства, на Ставрополье насчитывается более 370 тыс. субъектов предпринимательства. Валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), составляет 525 млрд руб. — около 30% валового регионального продукта.

Особое внимание губернатор уделил поддержке участников СВО и членов их семей, изъявивших желание заняться предпринимательством. Для данной категории действует десять мер поддержки.

Мария Хоперская