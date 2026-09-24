Суд Дагестана заменил участников иска Казначейства к Минстрою на 136 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан отложил рассмотрение иска Управления Федерального казначейства по РД к республиканскому министерству строительства. Судебное разбирательство перенесено в связи с реорганизацией двух привлеченных к делу государственных учреждений. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Как следует из определения суда от 11 августа, ведомство требует взыскать с Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики ущерб в размере 136,54 млн рублей. Иск был подан еще в конце прошлого года. К участию в процессе ранее были привлечены администрация Хасавюрта, а также ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в РД» и ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». От ответчика и правительства региона уже поступили отзывы на исковое заявление.

Хасавюртовское межрайонное отделение Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан зарегистрировано в 1993 году. Руководитель — Багавдин Умаханов.

В ходе заседания судья установила необходимость процессуальной замены. В связи с созданием правопреемника — ГАУ РД «Дирекция Капитального Строительства в Республике Дагестан» — суд постановил заменить им прежние дирекции.

«Суд считает необходимым произвести замену третьих лиц... в связи с чем считает необходимым в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложить судебное разбирательство»,— говорится в определении.

Рассмотрение дела продолжится 22 сентября 2026 года. Суд предложил сторонам урегулировать спор миром, заключив мировое соглашение.

До следующего заседания истец должен представить возражения на отзыв ответчика (при их наличии) и иные доказательства, подтверждающие исковые требования. Третьим лицам предписано направить мотивированные письменные отзывы с приложением документов, подтверждающих их отправку участникам процесса. Суд обязал стороны обеспечить явку представителей.

Тат Гаспарян