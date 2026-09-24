Сентябрь с опережением

С 30 августа по 22 сентября в Волгограде введены или презентованы восемь объектов городской среды, транспорта и инновационной инфраструктуры: семь — завершенные работы, восьмой — поручение разработать пятилетнюю программу обновления трамваев. Совокупная стоимость раскрытых контрактов превысила 1,48 млрд руб., посчитал “Ъ”. Почти все открытия прошли при личном участии губернатора Андрея Бочарова и главы города Владимира Марченко, в сопровождении молодежного актива и ветеранских организаций, а три из них пришлись на дни, предшествующие выборам в Госдуму, и на день голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 22 сентября кандидаты в Госдуму от «Единой России» Волгоградский губернатор Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко открыли в Волгограде благоустроенный проспект Металлургов

Фото: «Единая Россия» 22 сентября кандидаты в Госдуму от «Единой России» Волгоградский губернатор Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко открыли в Волгограде благоустроенный проспект Металлургов

Фото: «Единая Россия»

К избирательной кампании в Волгограде оказалось приурочена сдача семи объектов городской инфраструктуры за 24 дня, каждый — с личным выездом главы региона. «Мы не меняем наши планы, они остаются прежними, мы в полном объеме финансируем все наши работы»,— заявил губернатор Андрей Бочаров на последнем перед голосованием выезде, 19 сентября, пообещав до Нового года определить приоритетность остальных объектов программы.

Сквер Станислава Говорухина

30 августа в Волгограде открыли сквер режиссера на бульваре проспекта Ленина от улицы Комсомольской до Аллеи Героев. Цепочка решений заняла менее пяти месяцев: 31 марта инициативу ветеранов (ее озвучила руководитель организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Хельви Латту) поддержал губернатор Андрей Бочаров, 4 апреля на встрече с молодежью концепцию расширили от бюста до полноценного сквера, в середине мая подрядчик приступил к работам. 17 сентября территория получила официальный юридический статус. Благоустройство оценено почти в 50 млн руб. (начальная цена закупки МБУ «Волгоградзеленхоз» составляла 48,03 млн руб.); отреставрированы два гранитных дивана и шесть фонарных тумб, относящихся к объекту культурного наследия, установлены памятник, четыре скульптурные группы киноперсонажей и стела с цифровым экраном. Реконструкция бульвара ведется поэтапно с 2022 года, обновлено более 5 га.

На открытие приезжал председатель Госдумы Вячеслав Володин, возглавляющий по поручению президента оргкомитет по увековечению памяти Станислава Говорухина.

Благоустройство нижней террасы Центральной набережной

11 сентября губернатор принял первый этап благоустройства нижней террасы Центральной набережной на участке от бронекатера БК-13 до пересечения Нулевой продольной с улицей 7-й Гвардейской. Аукцион на весь участок от БК-13 до моста через Волгу протяженностью свыше 1,4 км был объявлен 14 апреля с НМЦК 577,39 млн руб.; заказчиком выступило МКУ «Служба единого заказчика-застройщика», о заключении договора с муниципальным МБУ «Северное» мэрия сообщила 20 мая, в торгах участвовали две компании. Срок исполнения — до 15 декабря 2026 года. Второй этап, от скейт-парка до моста, в работе.

Площадки для экстремальных видов спорта — скейт-парк 625 кв. м и асфальтовый памп-трек 500 кв. м — профинансированы вне бюджета, при поддержке Фонда Мельниченко. Техническое задание, по данным администрации, формировалось летом 2025 года совместно городом, фондом и райдерским сообществом. «Приняты серьезные решения, связанные с проведением сюда коммуникаций — здесь этого не было, а набережная должна жить», — отметил господин Бочаров, пообещав доработать проект в части теневых навесов и дополнительного озеленения. Комплексное благоустройство набережной ведется с 2017 года; завершающий этап должен соединить нижнюю террасу с набережной у «Волгоград Арены».

Площадь Павших борцов

12 сентября открылась реконструированная площадь Павших борцов — в День города и в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Аукцион на благоустройство улицы Мира в границах улиц Гоголя, Володарского и сквера Павших борцов был объявлен 3 апреля с начальной максимальной ценой 327 млн руб.; заказчиком выступало МБУ «Волгоградзеленхоз». Победителем в конце апреля признано МБУ «Северное», а подрядчиком стало ООО «Эдельвейс» из Петербурга, предложившее цену в 278 млн руб.— то есть на 49 млн руб., или почти на 15%, ниже НМЦК.

Проезд по участку улицы Мира закрыли 15 мая, демонтаж гранитных элементов трибун и подпорных стен с повторной облицовкой следовало завершить до 1 июля, мощение гранитной брусчаткой и установку малых архитектурных форм — до 15 июля, перенос памятника Александру Невскому — до 20 июня, весь контракт — до 1 августа. Новое место размещения монумента в проектно-сметной документации не раскрывалось и доводилось до исполнителя в ходе работ.

«Чувства переполняют: скептики говорили, что не получится, не удастся, не выполним, но все получилось», — заявил на открытии губернатор Андрей Бочаров. Площадь стала пешеходной: сквозной проезд закрыт, потоки разделены 171 гранитной полусферой и более чем 40 автоматическими боллардами, трибуны расширены до четырех ярусов, у НЭТа оборудована подземная парковка. Памятник Александру Невскому перенесен в Александровский сад у собора и в день памяти святого князя освящен митрополитом Донецким и Мариупольским Владимиром. Почетный гражданин Волгограда Юрий Староватых, ранее критиковавший прежнее расположение монумента в центре кругового движения, оценил результат как «очень достойный».

Технопарк «Сталинград»

Первая очередь площадью 16 тыс. кв. м открыта 15 сентября в Ворошиловском районе — в здании, простоявшем недостроенным более десяти лет. Инвестором и застройщиком площадки в пойме Царицы выступает СЗ «Пересвет-Юг»; суммарный проект — 3,5 га, 53,4 тыс. кв. м зданий, до 1,9 тыс. рабочих мест, четыре направления (IT, EdTech, PromTech, FoodTech). В апреле 2024 года технопарк получил статус официального оператора наукограда «Сколково», на ПМЭФ-2026 регион и фонд подписали соглашение о статусе резидента. Строительство второго корпуса площадью 36,6 тыс. кв. м поддержано федеральным бюджетом в объеме 235,8 млн руб.; заявленный срок ввода, по данным инвестора,— 2028 год (ранее анонсировались 2026-й, затем 2027-й). Сопутствующее благоустройство улицы Профсоюзной, выбранное жителями на голосовании 2025 года, обошлось, по данным СМИ, в 86–91 млн руб.

Губернатор Бочаров назвал открытие «историческим событием». Список резидентов и объем частных инвестиций в первую очередь не раскрываются.

«Волгабасы»

15 сентября на маршруты вышли 26 новых автобусов группы «Волгабас» на газомоторном топливе, из них десять двухсекционных машин особо большого класса вместимостью до 184 пассажиров — первая закупка «гармошек» за 35 лет. Поставка стала частью единой закупки на 49 единиц для Волгограда и Волжского (23 машины переданы городу-спутнику неделей ранее по договорам лизинга с АО «Сбербанк Лизинг»). Ключевой механизм — прямая субсидия Минпромторга РФ, покрывающая 40–60% стоимости базовой комплектации; Волгоградская область вошла в число первых трех регионов, получивших такую поддержку. Автобусный парк города достиг 307 единиц при уровне обновления 97%. Полная стоимость закупки не раскрывается.

Сарептский путепровод

19 сентября, на месяц раньше контрактного срока, предусматривающего завершение всех работ в течение 2027 года, открыто движение по второй очереди Сарептского путепровода — сооружения 1975 года постройки. Аукцион был проведен 28 января, контракт с ООО «Рисна» заключен на 358 млн руб. при НМЦК 400 млн руб.; работы стартовали в апреле, на время ремонта движение было закрыто по одной части моста — в направлении Кировского района. В октябре строителям предстоит завершить подмостовую часть. Первую очередь путепровода ремонтировали в 2023–2024 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Трамвайная программа

19 сентября, в ходе той же поездки в Красноармейский район, господин Бочаров предложил закрепить отдельную пятилетнюю государственную программу обновления трамвайного парка Волгограда и Волжского — по 20 трамваев в год, что за пять лет означает полную замену основного подвижного состава. Объем финансирования не назван: «Будем опираться на свои возможности и ресурсы, а если будет государственная поддержка, то мы всегда скорректируемся»,— сказал губернатор, поручив создать госпрограмму и внести корректировки в десятилетнюю программу развития Волгограда. «Трамваю в Волгограде быть, Волгоград — трамвайный город»,— добавил он.

Базой для программы выступает завод «ВЭТА» в структуре МУП «Метроэлектротранс», где с сентября 2025 года отрабатывается пилотный проект модернизации: на капитально восстановленное шасси трамвая «Татра Т-3» устанавливают новый кузов, асинхронные двигатели повышенной мощности и новые тормоза. К настоящему времени на предприятии обновили 15 трамваев для южных районов Волгограда, еще пять модернизированных вагонов по поручению губернатора поставят на маршрут № 11.

В отличие от остальных семи позиций этого перечня — завершенных строек и поставок, трамвайная программа остается поручением: ни паспорта госпрограммы, ни источников финансирования, ни графика поставок на момент публикации не утверждено.

Проспект Металлургов

22 сентября был закрыт трехлетний проект благоустройства проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе — 6,3 га в три этапа. Финальный участок (1,7 га от улицы Гончарова до улицы Маршала Еременко) стоил 83,9 млн руб. при НМЦК 118,2 млн руб.— снижение на 34 млн руб., или на 29%; подрядчик — ООО «Стройплощадка+», определен 18 марта. Ранее были выполнены этапы за 68,1 млн руб. (2024 год) и 75 млн руб. (2025 год), итого около 227 млн руб.

Губернатор Андрей Бочаров с весны 2026 года совмещает пост главы региона с должностью секретаря областного отделения «Единой России»: на выборах в Госдуму он возглавил утвержденную съездом партии 28 июня отдельную региональную группу № 45 по Волгоградской области, в которую вошел и глава Волгограда Владимир Марченко. Голосование прошло с 18 по 20 сентября, итоги избирком подвел уже 21-го: «Единая Россия» получила 62,65% при явке 68,08% — на 4,2 и 3,1 процентного пункта соответственно больше, чем в 2021 году. Все три одномандатных мандата также достались кандидатам партии власти. Явка в регионе превысила общероссийскую более чем на 11 пунктов.

Рустам Гайфуллин