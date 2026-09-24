700 выпускников трудоустроились в больницы Удмуртии в августе—сентябре

Около 1 тыс. молодых врачей и медсестер начнут работать в медучреждениях Удмуртии до конца года, 700 из них трудоустроились в больницы в августе—сентябре. Об этом в Max сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Напомним, ранее и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин говорил, что обеспеченность врачами в республике составляет 44,8 на 10 тыс. населения, средним медперсоналом — 92,1. По его словам, это выше, чем в РФ и ПФО.