В Петербурге задержали супруга владелицы клиники по делу об обмане пенсионеров

Суд отправил под стражу супруга владелицы медицинского центра на Лиговском проспекте. По версии следствия, 39-летний мужчина фактически руководил клиникой и организовал схему обмана пожилых пациентов. Кадры его задержания 24 сентября опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил в СИЗО супруга владелицы медцентра на Лиговском проспекте

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Суд отправил в СИЗО супруга владелицы медцентра на Лиговском проспекте

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным полиции, житель Зеленогорска использовал свое влияние на сотрудников клиники и доверчивость пенсионеров для личного обогащения. По его указанию пациентам навязывали ненужные медицинские обследования, не имевшие показаний.

Кроме того, пожилых людей убеждали заключать договоры на платное лечение. При этом, как установили оперативники, клиника не выполняла взятые на себя обязательства либо оказывала услуги не в полном объеме.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и при поддержке бойцов спецполка задержали его. По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу.

Сейчас правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

Матвей Николаев