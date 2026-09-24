В Тамбове по инициативе Мединского открыли памятники Петру I и Екатерине II

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и советник председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислав Мединский (отец помощника президента и экс-министра культуры РФ Владимира Мединского) 24 сентября приняли участие в церемонии открытия памятников Петру Великому, Екатерине II и Григорию Потемкину. Бюсты были установлены возле корпуса факультета истории, политологии и филологии Державинского университета. Инициатором установки выступил Ростислав Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Первышова Фото: Telegram-канал Евгения Первышова

Глава региона подчеркнул, что каждый из увековеченных государственных деятелей оставил значимый след в истории страны. На выбор места для памятников, по его словам, повлияло то, что в университете «учатся те, от кого будет зависеть сохранение исторической правды и дальнейшее развитие России».

В своем выступлении господин Первышов уделил особое внимание Екатерине II, с именем которой связана история Тамбовского края: 27 сентября (по новому стилю) 1779 года был издан указ императрицы «О составлении Тамбовского наместничества из 15 уездов». Официально наместничество открылось в декабре того же года. В 1781 году Екатерина II утвердила знак, который стал официальным гербом Тамбова.

Празднование 250-летия образования Тамбовского наместничества пройдет в соответствии с указом Владимира Путина. В сентябре 2026 года был утвержден состав организационного комитета по подготовке юбилея. Его возглавил помощник президента Владимир Мединский, а заместителем председателя стал Евгений Первышов.

Памятники-бюсты установили в рамках проекта «Аллея российской славы», реализуемого краснодарским предпринимателем и меценатом Михаилом Сердюковым при поддержке РВИО.

«Впереди у нас знаковые даты — 90-летие Тамбовской области (2027 год) и 250-летие Тамбовского наместничества (2029 год). Символично, что они были образованы в один день — 27 сентября. Обязательно продолжим наше плодотворное сотрудничество с РВИО, чтобы провести их на достойном уровне»,— заявил Евгений Первышов в своих соцсетях.

В августе «Ъ-Черноземье» рассказывал об открытии в рабочем поселке Новая Ляда Тамбовской области на территории храма преподобного Силуана Афонского памятника святому. В РВИО тогда уточнили, что идея установки памятника принадлежит лично Ростиславу Мединскому.

Денис Данилов