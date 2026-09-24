Т-Технологии открыли ИТ-хаб на горнолыжном курорте «Роза Хутор»

Группа Т-Технологии, в которую входит Т-Банк, открыла новый ИТ-хаб на «Роза Хутор». Пространство площадью 834 кв. м расположено на главной улице курорта, в шаговой доступности от подъемников, и рассчитано на одновременную работу до 50 человек. Хаб предназначен для командных выездов, стратегических сессий и профессиональных мероприятий сотрудников из разных городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

В Сочи ИТ-хаб Т-Технологий действует с 2018 года. Сегодня здесь работают 60 сотрудников над продуктами и сервисами Экосистемы, Т-Бизнеса, Шопинга и рекламы, а также других продуктовых направлений. Новый хаб на курорте «Роза Хутор» предназначен для краткосрочных выездов команд из разных городов, поэтому постоянных сотрудников и закрепленных рабочих мест здесь не будет.

Новый ИТ-хаб на спроектирован с учетом разных форматов работы. В пространстве есть зал вместимостью до 40 человек, три переговорные комнаты и open space с рабочими столами с регулируемой высотой.

В оформлении ИТ-хаба используются отсылки к горному кластеру Сочи. Переговорные названы в честь известных вершин, склонов и туристических зон: «Черная Пирамида», «Альпика» и «Лаура». Из окон открывается вид на реку Мзымту, канатные дороги и Кавказские горы.

При проектировании пространства учли расположение хаба на одном из главных горнолыжных курортов страны — оборудованы гардеробная, душевые, раздевалки и отдельная сушильная комната для снаряжения. Для отдыха предусмотрены зоны с массажными креслами, кикером, PlayStation 5 и настольными играми.

Алексей Исаков, генеральный директор региональной сети ИТ-хабов Группы «Т-Технологии»:

«Сегодня в Группе „Т-Технологии“ насчитывается более 25 ИТ-хабов в России и Беларуси. Новый хаб на курорте „Роза Хутор“ мы открываем для команд из разных городов, которые смогут приезжать на несколько дней, вместе работать над задачами и проводить стратегические сессии. Расположение в горах позволит совмещать такие выезды с активным отдыхом: зимой — с катанием на лыжах и сноуборде, летом — с походами в горы. В дальнейшем планируем открыть хаб и для внешнего ИТ-сообщества — проводить здесь митапы и другие профессиональные мероприятия».

Сотрудникам Т-Технологий также доступны партнерские условия на курорте «Роза Хутор»: скидки до 20% на проживание в отдельных отелях, специальные условия на ски-пассы в зависимости от их вида и сезона, а также на прокат оборудования, занятия в горнолыжной школе и другие сервисы курорта.

ИТ-хаб будет работать круглый год. Первые инженерные и продуктовые мероприятия пройдут в первом квартале 2027 года. В дальнейшем Т-Технологии планируют проводить на площадке открытые митапы для внешнего ИТ-сообщества

https://rosakhutor.ru/

ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

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