Gainward и Palit возглавили продажи видеокарт в Ставрополе

В Ставрополе наибольшей популярностью при покупке видеокарт пользуются устройства от Gainward и Palit. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Продажи видеокарт на «Авито» в августе 2026 года выросли на 16% к предыдущему месяцу и на 5% год к году. Рост связывают с сезонным фактором: студенты, школьники и их родители собирают или улучшают ПК перед учебным годом. Август традиционно отличается максимальным спросом на потребительскую электронику — геймеры готовятся к осеннему сезону крупных игровых релизов.

В Ставрополе лидером продаж стала модель Gainward Phoenix GeForce RTX 3080 10GB — в среднем она стоила 26 тыс. руб. На втором месте — Palit GeForce RTX 5060 White OC 8GB (в среднем 38 тыс. руб.), на третьем — Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (90 тыс. руб.).

Среди видеокарт последнего поколения в новом состоянии по России заметнее всего выросли продажи GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GB — их покупали в 16,5 раза чаще, в среднем за 35 тыс. руб. На втором месте — ASUS GeForce RTX 5080 PRIME OC Edition 16GB с ростом в 8,5 раза (средняя цена — 119 тыс. руб.), на третьем — GIGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE SFF OC 16GB с ростом в 6,5 раза (123 тыс. руб.).

Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Евгения Одинцова отметила, что росту продаж нового поколения способствовали расширение ассортимента и стабилизация поставок в Россию. По ее словам, поставщики адаптировали логистику и выстроили устойчивые каналы закупок, что позволило реализовать накопленный спрос. Дополнительный фактор — интерес к крупным игровым релизам, на фоне которых пользователи чаще задумываются об обновлении ПК. При этом на платформе можно найти не только актуальные модели, но и редкие версии на ресейле.

Алина Зорина