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Начальником магнитогорской полиции стал полковник Анатолий Тульский

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев назначил нового руководителя магнитогорского УМВД. Им стал полковник полиции Анатолий Тульский, сообщает пресс-служба ведомства.

Анатолий Тульский начал службу с должности помощника оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Троицкого района в 1996 году. С 2013-го возглавлял МО МВД России «Троицкий». В 2019 году стал начальником полиции Златоуста.

До этого УМВД России по Магнитогорску руководил Константин Козицын. В мае этого года Челябинский областной суд признал его виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Экс-полицейскому назначили полтора года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком и запретом работать в правоохранительных органах.

Виталина Ярховска

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