В сфере производства Кубани больше всего платят сварщикам и машинистам

Самая высокая медиана зарплат, предлагаемых работодателями в сфере производства Краснодарского края в январе—августе 2026 года на hh.ru, зафиксирована у сварщиков (234,5 тыс. руб.) и машинистов (161,3 тыс. руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 65 и 13% соответственно. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В топ-10 самых высокооплачиваемых профролей также вошли инженер строительного контроля — 153,8 тыс. руб., токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 127,4 тыс. руб. (–5% год к году), начальник производства, главный инженер производства — 120,2 тыс. руб. (–2%), стропальщик, такелажник —120 тыс. руб. (+118%), электромонтажник, электромонтер, техник-электрик — 111,1 тыс. руб. (+24%), инженер-конструктор, инженер-проектировщик — 108,2 тыс. (+3%), инженер пусконаладочных работ — 104,2 тыс. руб. (–3%), инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики — 100,6 тыс. руб.

«Найти человека — это только половина задачи, не менее важно его удержать. И здесь возможности у предприятий разные: крупные производители могут предложить более высокую зарплату, социальные программы, обучение, дополнительные льготы, малому предприятию конкурировать с ними объективно сложнее»,— прокомментировал проректор по учебной работе КубГТУ, кандидат технических наук, доцент Евгений Дьяконов.

Он сообщил со ссылкой на данные Краснодарстата, что за январь—май 2026 года средняя заработная плата в обрабатывающей промышленности выросла на 9,4%. Однако по отдельным направлениям разница все еще существенная.

«Например, в некоторых сферах легкой промышленности зарплата находится примерно на уровне 40 тыс. руб. при средней по краю около 85 тыс. И человек, даже имея профильное образование, вполне может выбрать другую сферу, если там ему будут платить заметно больше. От уровня зарплаты в том числе зависит и престиж инженерных и технических профессий. Когда специалист с высшим образованием, от работы которого напрямую зависит производство, технологическое развитие региона и всей России, получает меньше человека в сфере, где требования к квалификации существенно ниже, например, курьера, здесь действительно есть над чем задуматься»,— отметил Евгений Дьяконов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», соискатели работы в Краснодарском крае в январе—августе 2026 года разместили на hh.ru в профсфере «Производство, сервисное обслуживание» более 77 тыс. резюме. Это в 2,6 раза больше, чем за это же время опубликовано вакансий — 28,9 тыс. Спрос на производственный персонал в регионе за восемь месяцев 2026 года вырос на 55%.

Маргарита Синкевич