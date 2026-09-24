Выпуск растительного масла на Ставрополье за восемь месяцев сократился на 66,4%

Изготовление нерафинированного растительного масла в Ставропольском крае за январь—август 2026 года составило 19,8 тыс. тонн, что соответствует 33,6% от уровня аналогичного периода прошлого года. В августе объемы выработки зафиксированы на отметке 2,2 тыс. тонн — 100,1% к августу 2025 года, следует из материалов Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Выпуск сельскохозяйственной птицы и прочих продуктов убоя за восемь месяцев составил 155,2 тыс. тонн, просев на 27%. В августе объем переработки достиг 18,8 тыс. тонн — 83,1% к уровню прошлого года. Изготовление мясных и мясосодержащих полуфабрикатов снизилось за январь—август на 21,9%, до 132 тыс. тонн, а в августе — на 31,8%, до 14,6 тыс. тонн.

Выработка молока за восемь месяцев просела на 31,5%, до 41,6 тыс. тонн. В августе его объем составил 4,8 тыс. тонн — 60,9% от уровня августа 2025 года. Изготовление сыров уменьшилось на 8%, до 2,6 тыс. тонн, а выпуск кисломолочной продукции сократился на 5,1%, до 24,8 тыс. тонн.

Выпуск мороженого за январь—август уменьшился на 9,6%, до 7,8 тыс. тонн. В августе местными предприятиями изготовлено 1,1 тыс. тонн — 84,6% от показателя годом ранее. Изготовление макаронных изделий сократилось на 10,7%, до 29,6 тыс. тонн, а выработка кондитерских изделий — на 4,2%, до 17,4 тыс. тонн.

Выработка безалкогольных напитков за восемь месяцев составила 10,13 млн декалитров, упав на 14,9%. В августе их выпуск составил 1,2 млн декалитров — 67,4% от уровня августа 2025 года. Изготовление трикотажных и вязаных изделий за восемь месяцев сократилось на 22,5%, до 1,88 млн штук.

В сегменте кожи и кожевенных товаров наиболее заметно упал выпуск меховой и шубной овчины — за восемь месяцев до 374,3 тыс. штук (54,3% от прошлогоднего уровня). Изготовление обуви составило 6,43 млн пар, снизившись на 31,8%, хотя в августе показатели, напротив, выросли на 14,2%, до 750,9 тыс. пар.

В химическом секторе выработка кислорода за январь—август составила 54% от уровня прошлого года. Выпуск минеральных и химических удобрений остановился на отметке 89,1%, а изготовление пластмасс в первичных формах — 70,7%. Выработка лакокрасочных материалов и аналогичной продукции сократилась на 45,9%, до 9,8 тыс. тонн.

Изготовление шампуней, лаков для волос и средств для завивки или распрямления волос за восемь месяцев составило 3,97 млн штук, или 82,2% от показателя прошлого года. В августе объем выпуска снизился до 327,6 тыс. штук — 30,3% к августу 2025 года.

Выпуск пластмассовых оконных блоков за январь—август сократился на 24,3%, до 337,5 тыс. кв. м. Изготовление стеклопакетов снизилось на 7,7%, до 386,5 тыс. кв. м, плит из цемента, бетона или искусственного камня — на 15,7%, до 704,3 тыс. кв. м, а выработка товарного бетона — на 15,3%, до 575,7 тыс. куб. м.

Изготовление алюминиевых конструкций и деталей за восемь месяцев сократилось на 21,7%, до 426,2 тонны. Выпуск электросчетчиков составил 95,2% от прошлогоднего уровня, тогда как выработка полупроводниковых приборов и их частей выросла на 37,8%.

В мебельной отрасли за январь—август выпуск мебели для сидения с деревянным каркасом просел на 25,6%, до 34,7 тыс. штук. Изготовление диванов и кушеток, трансформируемых в кровати, сократилось на 47,2%, до 11 тыс. штук, кухонных столов — на 28%, до 29,5 тыс. штук, обеденных деревянных столов — на 27,5%, до 3,3 тыс. штук, а журнальных столиков — на 61,4%, до 1,3 тыс. штук.

Выпуск кухонных шкафов за восемь месяцев снизился на 9,1%, до 34,3 тыс. штук, шкафов для спальни — на 20,8%, до 14,4 тыс. штук, а деревянных кроватей для взрослых — на 22,8%, до 11,3 тыс. штук. Изготовление матрасов практически сохранилось на прошлогоднем уровне (98,7%), составив 26,1 тыс. штук.

Выработка электроэнергии за январь—август составила 11,06 млрд кВт·ч, или 88,9% от уровня прошлого года (сокращение на 11,1%). В августе этот показатель составил 1,38 млрд кВт·ч — 83,5% к августу 2025 года.

Валерий Климов