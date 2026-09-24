Экс-чиновник минстроя КЧР стал фигурантом дела о предоставлении сиротам непригодных квартир

Хабезская межрайонная прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего должностного лица регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году министерство передало в собственность республики три жилых помещения в ауле Хабез, предназначенных для предоставления детям-сиротам. В актах осмотра квартир содержались недостоверные сведения о соответствии их качества и технического состояния предъявляемым требованиям. Фактически в помещениях не были завершены ремонтные работы, отсутствовало отопление, не было газоснабжения и горячей воды. Такие квартиры предоставили троим детям-сиротам.

Уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки, направлено в Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская