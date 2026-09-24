Производство мяса в Ставропольском крае за восемь месяцев выросло в 3,5 раза

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины в Ставропольском крае в январе—августе 2026 года составило 23,9 тыс. тонн, увеличившись в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе производство составило 5,1 тыс. тонн, что в 8,1 раза больше показателя августа 2025 года, следует из данных Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Производство минеральных и питьевых вод, расфасованных в емкости, за восемь месяцев выросло на 14%, до 1,03 млрд полулитров. В августе выпуск составил 119,7 млн полулитров — на 20,7% больше, чем годом ранее.

Производство спецодежды за январь—август увеличилось на 12,5%, до 357,2 тыс. штук. В августе выпущено 53,2 тыс. штук, что на 23,1% больше показателя августа прошлого года.

Производство крупы за восемь месяцев составило 22,6 тыс. тонн, увеличившись на 1,4%. В августе выпуск составил 2,7 тыс. тонн, или 94,1% к августу 2025 года.

Выпуск упаковочных пластмассовых изделий за январь—август вырос на 6,1%, до 1,62 млрд штук. В августе произведено 192,6 млн штук — на 7,2% больше, чем годом ранее. Производство пластмассовых дверных блоков и порогов за восемь месяцев увеличилось на 9,6%, до 24,3 тыс. кв. м, а в августе — в 1,6 раза, до 4,9 тыс. кв. м.

Выпуск сборных строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня за восемь месяцев увеличился на 2,8%, до 343,4 тыс. куб. м. В августе производство выросло на 13%, до 47,9 тыс. куб. м.

Производство конструкций и деталей конструкций из черных металлов за январь—август выросло на 10,9%, до 114,6 тыс. тонн. В августе выпуск составил 18,4 тыс. тонн, увеличившись на 47,1% год к году. Производство культиваторов выросло на 12,6%, до 250 штук за восемь месяцев; в августе выпущено 16 штук, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Производство некоторых видов продукции также выросло в августе, хотя по итогам восьми месяцев показатель оставался ниже прошлогоднего. Например, выпуск сливочного масла и масляных паст в августе составил 0,6 тыс. тонн, увеличившись на 23,9%, при этом за январь—август произведено 5,7 тыс. тонн — 95,1% от уровня прошлого года.

Производство спредов растительно-сливочных и растительно-жировых за январь—август увеличилось на 7,8%, а в августе — на 10,2%. Выпуск майонезов в августе вырос на 22%, однако за восемь месяцев составил 98,3% от прошлогоднего уровня. Производство пара и горячей воды в августе выросло на 18,1%, хотя за январь—август показатель составил 94,4% от прошлогоднего уровня.

Валерий Климов