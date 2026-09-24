«Сады Предгорья» готовят почву под сад на 336 гектарах в Ставропольском крае

ООО «Сады Предгорья» занялось проектом по закладке садов интенсивного типа площадью 336 га в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на сентябрь 2026 года компания заключила основные договоры с подрядчиками на строительно-монтажные работы, поставку оборудования, саженцев и материалов, включая систему противоградовой защиты. На участке первой очереди уже выполнены гербицидная обработка, основная обработка почвы и внесение удобрений. В саду будут выращивать экономически выгодные сорта яблок с хорошей транспортабельностью и продолжительным сроком хранения: Грени Смит, Голден Делишес, Леди Крым, Фуджи, Гала и Сансэ.

Проект рассчитан на поэтапную реализацию в период с 2028 по 2033 год. После выхода на плановую мощность в 2033 году валовый сбор яблок составит 17,665 тыс. т в год.

Согласно данным реестра инвестиционных проектов муниципалитета, общий объем вложений по двум этапам составляет 1,37 млрд руб. Первый этап предполагает закладку 222 га садов на сумму 1,04 млрд руб. в 2023–2032 годах. Второй этап — закладка еще 77,38 га с объемом инвестиций 337 млн руб. в 2027–2030 годах.

Мария Хоперская