Выпуск автотранспорта в Ставропольском крае в августе сократился на 65,3%

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Ставропольском крае в августе 2026 года составило 1,05 млрд рублей, или 34,7% от уровня августа прошлого года. По сравнению с июлем объем снизился до 47,6%, следует из материалов Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За январь—август предприятия отрасли отгрузили продукции на 12,11 млрд рублей. Это 75,4% от показателя аналогичного периода 2025 года.

В производстве машин и оборудования объем отгрузки за восемь месяцев составил 6,03 млрд рублей, снизившись на 1,7% год к году. В августе показатель составил 666,5 млн рублей — 79,9% от уровня августа 2025 года и 96,3% от июльского.

Производство электрического оборудования за январь—август составило 8,18 млрд рублей, что на 6,1% меньше прошлогоднего показателя. В августе отгрузка составила 1,31 млрд рублей, снизившись на 10,7% год к году и на 2,7% к июлю.

При этом производство компьютеров, электронных и оптических изделий за восемь месяцев выросло на 29,1%, до 28 млрд рублей. В августе объем отгрузки составил 3,54 млрд рублей, увеличившись на 19,6% год к году и на 9,6% к июлю.

Производство прочих готовых изделий за январь—август увеличилось на 21%, до 1,22 млрд рублей. В августе показатель вырос в 1,6 раза год к году, до 186 млн рублей.

Ремонт и монтаж машин и оборудования за восемь месяцев выросли на 33,6%, до 6,45 млрд рублей. В августе объем составил 540,3 млн рублей, или 98,7% к августу 2025 года и 55,5% к июлю.

Производство мебели за январь—август составило 3,25 млрд рублей, снизившись на 3,7%. В августе объем отгрузки достиг 395,4 млн рублей — 95% к августу прошлого года и 111,5% к июлю.

Валерий Климов