Химпром Ставрополья в августе увеличил отгрузку в 1,7 раза

Объем отгруженной продукции химического производства в Ставропольском крае в августе 2026 года составил 14,5 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с августом прошлого года и на 9,2% к июлю. При этом по итогам января—августа отрасль отгрузила продукции на 90,1 млрд рублей, что составляет 90,1% от уровня аналогичного периода 2025 года, следует из материалов Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Производство резиновых и пластмассовых изделий за восемь месяцев увеличилось на 4,3%, до 12,3 млрд рублей. В августе объем отгрузки составил 1,84 млрд рублей, что на 20% больше показателя августа 2025 года и на 0,3% выше июльского.

Производство лекарственных средств и материалов медицинского назначения за январь—август составило 5,56 млрд рублей, или 97,7% от прошлогоднего уровня. В августе отрасль отгрузила продукции на 825,3 млн рублей — на 24,6% больше, чем годом ранее, и на 11,5% больше, чем в июле.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции за восемь месяцев отгружено товаров на 22,1 млрд рублей — на 5,3% меньше, чем годом ранее. Августовский показатель составил 3,18 млрд рублей, снизившись на 3,9% год к году и на 5,8% к июлю.

Металлургическое производство за январь—август сформировало 14,2 млрд рублей отгрузки, что на 5,4% меньше показателя годом ранее. В августе объем составил 2,12 млрд рублей, увеличившись на 24,2% год к году. Производство готовых металлических изделий за восемь месяцев составило 14,55 млрд рублей, или 96,2% к уровню 2025 года, а в августе выросло в 1,5 раза, до 2,85 млрд рублей.

В производстве прочих транспортных средств и оборудования за январь—август отгружено продукции на 1,05 млрд рублей — на 20,9% больше, чем годом ранее. В августе объем составил 134,1 млн рублей, увеличившись в 1,6 раза год к году.

Валерий Климов