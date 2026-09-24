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Коммунальные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим повышенной готовности

Экстренные и коммунальные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим повышенной готовности. Причиной стала непогода и объявленное штормовое предупреждение, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

24 и 25 сентября по Ростовской области и донской столице в частности ожидаются сильный дождь и ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Его порывы могут достигать 23–28 м/с.

Жителей просят быть внимательными и осторожными. В экстренных ситуациях нужно обращаться в службу «112».

Мария Хоперская

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