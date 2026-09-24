Династия сотрудников «Азота» удостоена губернаторской награды «Семейная гордость»

Трудовая династия сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» отмечена памятным знаком «Семейная гордость».

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Общий трудовой стаж семьи Зерниных — Салиховых — Широких составляет более 870 лет. Несколько поколений династии объединяет 33 человека. Сейчас в филиале «Азот» продолжают работать 12 представителей семьи.

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Памятный знак «Семейная гордость» учрежден губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в 2024 году. Его получают семьи, представители трех или более поколений которых работают в одной профессиональной сфере, имеют поощрения за достижения в труде, а также являются примером достойного воспитания детей и сохранения семейных традиций.

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Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Династия Зерниных — Салиховых — Широких — гордость нашего предприятия. За цифрой в 870 лет общего трудового стажа стоят профессионализм, ответственность и преданность делу. Ценно, что семейные традиции сохраняются, и сегодня представители династии работают в разных подразделениях «Азота», передавая опыт молодым коллегам. Благодарю всех членов этой большой трудовой семьи за вклад в развитие предприятия и желаю им крепкого здоровья и новых поколений продолжателей династии.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники