Шифр Шостаковича

На надгробии Дмитрия Шостаковича на Новодевичьем кладбище — четыре ноты: ре, ми-бемоль, до, си. В немецкой нотации они складываются в его инициалы — DSCH. Этот шифр композитор включал в свои сочинения десятилетиями. 25 сентября 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Шостаковича. Его музыка словно говорила сразу с двумя слушателями: один слышал официальный смысл, другой — скрытое послание. Сам композитор настаивал, что в музыке уже сказано все и комментарии не нужны, но все равно оставлял в ней тайные знаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор Дмитрий Шостакович

Композитор Дмитрий Шостакович



Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Петербурге. Мать, Софья Васильевна, была пианисткой и первым учителем музыки. Отец, Дмитрий Болеславович,— инженер-химик, потомственный революционер, близкий к народовольцам. В семье было трое детей: старшая Мария, Дмитрий и младшая Зоя. Дима начал играть на фортепиано в девять лет, в тринадцать поступил в Петроградскую консерваторию по классу фортепиано к Леониду Николаеву, параллельно занимался композицией у Максимилиана Штейнберга. В консерваторские годы подрабатывал тапером, аккомпанировал немым фильмам на фортепиано. Это приучило к быстрой смене настроений и работе с готовым материалом: цитата для него навсегда останется не «чужим словом», а строительным материалом.

В 1925 году, в девятнадцать лет, он пишет Первую симфонию — дипломную работу. Премьера в 1926 году становится событием: симфонию играют Берлин, Филадельфия, Токио. Шостакович — самый молодой композитор, чью симфонию исполнили оркестры такого уровня.

Когда Дмитрий Шостакович придумал себе музыкальный автограф? Набор из определенных появляется в его музыке с молодых лет. Но кажется далеко не сразу эти ноты становятся буквами латинского алфавита, а затем и авторским знаком. Композитор взял свои инициалы и переложил их на ноты. Он использовал немецкое написание имени — Dmitri Schostakowitsch. В музыкальной нотации это дало последовательность: D (ре) — Es (ми-бемоль) — C (до) — H (си). Кстати, букву S пришлось заменить на Es, потому что в немецкой нотации именно так обозначается ми-бемоль. Традиция музыкальных монограмм идет от Баха: его фамилия тоже образует мотив из четырех нот. Шостакович знал эту традицию и в определенный момент сделал ее своим личным знаком.

В 1932 году Шостакович женится на Нине Варзар, физике по образованию. Двое детей: сын Максим (1938) и дочь Галина (1936). 1934 год — премьера оперы «Леди Макбет Мценского уезда», международный успех. Условная белая полоса обрывается 28 января 1936 года, когда газета «Правда» публикует статью «Сумбур вместо музыки». Опера 29-летнего Шостаковича снята с репертуара. В 1937 году, по воспоминаниям Исаака Гликмана, композитор ночевал собранным с чемоданом, ожидая ареста. Арест не состоялся, но страх, кажется, остался навсегда. В том же 1937 году была написана Пятая симфония. Официально: «практический ответ советского художника на справедливую критику». Финал одни приняли как триумф, другие услышали в марше вымученную радость. Эта двойственность — первый и самый главный вид шифра, которым овладеет Шостакович. Один и тот же звук несет два противоположных смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюст композитора Дмитрия Шостаковича во дворе дома, в котором композитор жил с 1936 по 1941 год

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Бюст композитора Дмитрия Шостаковича во дворе дома, в котором композитор жил с 1936 по 1941 год

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Война — единственный период, когда Шостакович говорил прямо. «Эпизод нашествия» из Седьмой симфонии — образ вражеского вторжения, не требующий дешифровки. Премьера в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 года: истощенные музыканты, зал с температурой чуть выше нуля, трансляция по громкоговорителям, в том числе в сторону немецких позиций. После войны язык снова пришлось шифровать.

Знаки вместо слов

10 февраля 1948 года вышло постановление ЦК «Об опере Вано Мурадели "Великая дружба"». Шостаковича публично обвиняют в «формализме», увольняют из консерваторий, заставляют каяться на страницах «Правды». В этом же году он пишет Первый скрипичный концерт, посвященный Давиду Ойстраху. Именно тогда в партии солирующей скрипки впервые звучит монограмма: ре, ми-бемоль, до, си — инициалы композитора, переведенные в звук. Концерт не исполняется семь лет. Премьера состоится только в 1955-м, через два года после смерти Сталина. Еще одно неизданное сочинение того времени — цикл «Из еврейской народной поэзии». Еврейский фольклор в разгар борьбы с космополитизмом кажется не лучшим материалом. Цикл лежит в столе до 1955 года. Он условно делится на две части: первые восемь номеров — о тяготах и лишениях, последние три — о «счастливой жизни» в советском обществе. Из-за этого контрастна и музыка: от речитативно-драматических интонаций к нарочито оптимистичным, близким массовой песне. По духу цикл близок традициям Мусоргского — это скорее маленькие драматические сцены, чем просто песни. Впрочем, знака DSCH в этой партитуре нет, и это логично. Цикл построен на чужих текстах (переводах еврейских народных песен) и задуман как серия сцен из чужой жизни: тут важнее интонации фольклорной традиции, а не авторское «Я».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Шостакович за роялем, 1950-е годы

Фото: Всеволод Тарасевич / wikimedia.org Дмитрий Шостакович за роялем, 1950-е годы

Фото: Всеволод Тарасевич / wikimedia.org

Осенью 1953 года Шостакович, не писавший симфоний восемь лет, завершает Десятую. В третьей части этой симфонии монограмма DSCH звучит как самостоятельная тема. В финале мотив утверждается в коде, после того как сквозь него несколько раз прорывается мрачное скерцо второй части. Борьба между двумя темами — личной и безличной, подписи и механизма — проходит через весь финал. Второй шифр — «Эльмира». Монограмма из нот ми-ля-ми-ре-ля отсылает к имени Эльмиры Назировой, ученицы Шостаковича. Звучит двенадцать раз, только у валторны, в духе навязчивой идеи — приема, восходящего к Берлиозу. Назирова подтверждала, что Шостакович рассказывал ей о зашифровке. Два послания в одной партитуре: одно коллективно-историческое, другое — частное.

Скерцо второй части часто трактуют как портрет Сталина — «образ зловещего тирана» (формулировка Льва Мазеля). Прямых подтверждений нет, дело в природе самой музыки. Скерцо в Десятой симфонии звучит агрессивно, с неумолимым, «сметающим» движением, синкопированными ритмами, мощным маршем и яростным напряжением. Именно эти черты и навели слушателей на мысль об образе тиранической власти. Но одновременно в музыке есть и другие слои — например, в третьей части композитор открыто проводит свою монограмму DSCH, и многие видят в этом противопоставление: личный, автобиографический голос против внешней силы.

На память о себе

Июль 1960 года. Дрезден. Восьмой струнный квартет написан за три дня: 12, 13 и 14 июля. Шостакович обычно вынашивал замысел месяцами. Три дня для пятичастного квартета — исключение: материал уже созрел, оставалось записать.

Официальное посвящение — «Памяти жертв фашизма и войны». Сын Максим позже говорил, что оно было навязано. Дочь Галина — что композитор посвятил квартет самому себе. Письмо Гликману проясняет точнее: «Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое».

Монограмма звучит в квартете десятки раз — в прямом виде и в вариантах — проходя через все пять частей. Финал — четырехголосная фуга, основанная исключительно на ней. Все сочинение — реквием, который композитор написал самому себе заранее. За «окрошкой» (его собственное слово) — автобиография в звуках, где монограмма — подпись под каждой страницей.

Многие трактовки тайных смыслов в музыке Шостаковича идут от книги Волкова «Свидетельство» (1979). Ее подлинность спорна, но некоторые факты из нее подтверждаются другими источниками — письмами к Исааку Гликману, воспоминаниями Эльмиры Назировой, самими произведениями, которые годами не исполнялись и лежали «в столе».

При этом не все, что обсуждают,— доказанные вещи. Скажем, версию, будто скерцо из Десятой симфонии — это портрет Сталина, часто повторяют в статьях и книгах о Шостаковиче. Звучит убедительно, но прямых подтверждений от самого композитора нет. Это трактовка — красивая и правдоподобная, но все-таки догадка. А вот монограмма DSCH — совсем другая история. Это не чья-то догадка, а реальный музыкальный автограф композитора: последовательность нот, которую можно увидеть в партитуре и услышать в звучании.

С 1966 года здоровье резко ухудшается: первый инфаркт, потом перелом обеих ног, потом второй инфаркт. Он продолжает писать: Струнные квартеты с Двенадцатого по Пятнадцатый, Пятнадцатую симфонию, Сонату для скрипки и фортепиано. В эти годы его музыка пронизана темой смерти. Об этом четырнадцатая симфония (1969) — одиннадцать частей на стихи Лорки, Аполлинера, Кюхельбекера и Рильке. Монограмма вплетена в вокальную партию — самый тонкий вариант шифрования. В «Лорелее» Аполлинера бас поет мотив в обращении на словах «свой солнечный локон». В «Тюрьме Санте» — перед словами «Я арестант, и вот конец надежде» и внутри фразы «Сорви же с меня венец терновый». Композитор вписывает свою подпись в текст узника, делая себя персонажем стихотворения. Пятнадцатая симфония (1971) — последняя. Монограмма не звучит в явном виде. Цитаты Россини, Вагнера, собственной Седьмой симфонии. Шостакович: «Я сам не знаю, зачем эти цитаты, но я не мог не сделать… Мне показалось, что это необходимо было».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Могила композитора Дмитрия Шостаковича на Новодевичьем кладбище Фото: KUZNETSOV / wikimedia.org Церемония открытия памятника композитору Дмитрию Шостаковичу работы Георгия Франгуляна у главного входа Московского международного дома музыки, 2015 год Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Могила композитора Дмитрия Шостаковича на Новодевичьем кладбище Фото: KUZNETSOV / wikimedia.org Церемония открытия памятника композитору Дмитрию Шостаковичу работы Георгия Франгуляна у главного входа Московского международного дома музыки, 2015 год Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ / купить фото

Дмитрий Шостакович умер 9 августа 1975 года в Москве. К словесным толкованиям свой музыки композитор относился с нескрываемым раздражением: «В моей музыке обо всем сказано. Она не нуждается в исторических и истерических комментариях. Меня пугают люди, которые считают, что комментарии к симфонии важнее, чем сама симфония». Он считал, что музыка говорит сама. И одновременно делал так, чтобы в ней было что искать.

Анна Кашурина