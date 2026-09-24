Суд в Астрахани вынес приговор двум бывшим полицейским по делу о подбросе наркотиков

Бывших оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из Астрахани суд признал виновными в превышении полномочий и незаконном хранении запрещенных веществ (п. «а, г» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Экс-правоохранители получили реальные сроки, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани двух сотрудников наркополиции признали виновными в подбросе синтетики

Фото: СУ СКР по Астраханской области В Астрахани двух сотрудников наркополиции признали виновными в подбросе синтетики

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Суд установил, что два оперуполномоченных наркополиции незаконно приобрели и хранили 0,4 грамма синтетического наркотика. Обвиняемые положили его в «тайник» в Кировском районе и составили рапорт на местного жителя, которого якобы заподозрили в обнаружении закладки.

Таким образом осужденные создали видимость поимки преступника, чем искусственно завысили свои служебные показатели. Они зарегистрировали материал и передали его для проведения процессуальной проверки, что послужило основанием для возбуждения дела в отношении мужчины и заключения его под стражу. Впоследствии уголовное преследование невиновного было прекращено. Правоохранителей задержали в середине марта 2026 года.

Суд приговорил бывших полицейских к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, им запретили занимать определенные должности сроком на три года.

Марина Окорокова