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Единоросс Михаил Орлов может возглавить гордуму Саратова

«Единая Россия» рекомендовала Михаила Орлова на пост председателя гордумы Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: saratov.er.ru

Фото: saratov.er.ru

Господин Орлов избрался в городской парламент по итогам прошедших выборов, на которых «Единая Россия» получила 29 мест. Кандидатуру на пост спикера определили путем тайного голосования.

Также на президиуме решили создать в гордуме депутатскую группу от «ЕР». Ее руководителем определили Владимира Островского.

Нина Шевченко