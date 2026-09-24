Единоросс Михаил Орлов может возглавить гордуму Саратова
«Единая Россия» рекомендовала Михаила Орлова на пост председателя гордумы Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: saratov.er.ru
Господин Орлов избрался в городской парламент по итогам прошедших выборов, на которых «Единая Россия» получила 29 мест. Кандидатуру на пост спикера определили путем тайного голосования.
Также на президиуме решили создать в гордуме депутатскую группу от «ЕР». Ее руководителем определили Владимира Островского.