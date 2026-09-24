Стоимость строительства Багаевского гидроузла достигла 41 млрд рублей

Правительство Ростовской области выделило на строительство Багаевского гидроузла 41,1 млрд руб. Об этом сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Алла Кушнарева. Ранее стоимость контракта составляла 40,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stroytransgaz.ru Фото: stroytransgaz.ru

Багаевский гидроузел возводится в хуторе Арпачин Багаевского района Ростовской области. Общая площадь объекта составляет 11,57 тыс. кв. м, полезная — 11,4 млн кв. м. В проект заложены строительство судоходного шлюза, рыбопропускных сооружений, плотины, а также инженерных сооружений для защиты территорий от затопления и подтопления.

Первый из трех этапов ввода Багаевского гидроузла в эксплуатацию был запущен в марте 2026 года. По прогнозам, запуск объекта позволит нарастить грузооборот в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей до 6–7 млн т в 2026 году, что на 20–40% превышает показатель 2025 года (5 млн т).

«На сегодня техническая готовность объекта — более 77%. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2029 год», — сообщила госпожа Кушнарева.

Мария Хоперская