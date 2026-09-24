В Пятигорске чиновника оштрафовали за неправильный ответ на обращение
В Пятигорске по требованию прокуратуры чиновника оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
По данным правоохранителей, в администрацию города обратился местный житель с жалобой на неудовлетворительное состояние дороги. Начальник одного из отделов направил ответ на обращение по адресу, не соответствовавшему почтовому адресу заявителя.
По инициативе прокуратуры должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан). Ему назначен штраф в 5 тыс. руб.
«Фактическое исполнение назначенного наказания находится на контроле надзорного ведомства», — отмечается в сообщении.