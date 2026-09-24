Дербентский суд приостановил работу частного детсада «Сказочный город»
Дербентский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора, признав незаконной деятельность частного дошкольного учреждения «Сказочный город». Образовательный процесс приостановлен до устранения нарушений санитарного законодательства, об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В ходе проверки, проведенной в феврале 2026 года, выявлено около 30 нарушений. Установлено, что детский сад работал без положительного санитарно-эпидемиологического заключения: имеющееся заключение было выдано индивидуальному предпринимателю, тогда как учреждение фактически функционировало как частный детский сад. Среди нарушений — отсутствие медицинского кабинета и договора на медобслуживание, неразработанная программа производственного контроля, нарушения на пищеблоке (отсутствие поточности процессов и вытяжки), прием продуктов без документов о качестве, отсутствие прачечной. Кровати расставлены с нарушениями норм, в санузлах не хватает унитазов и раковин, не оборудованы физкультурный и музыкальный залы, отсутствуют теневые навесы. Кроме того, часть сотрудников не прошла медосмотры и гигиеническую подготовку.
Суд признал, что деятельность учреждения создает реальную угрозу жизни и здоровью детей. На момент рассмотрения дела нарушения устранены не были, ответчик в суд не явился. Суд запретил образовательную деятельность до устранения нарушений и обязал ответчика выполнить 30 конкретных предписаний.
Решение в законную силу не вступило.