В правительстве Северной Осетии появятся три новых вице-премьера

В правительстве Северной Осетии появятся как минимум три новых заместителя председателя. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, в структуре исполнительных органов власти также планируется устранить дублирующие функции и создать новые органы. Все изменения предполагается провести в пределах общей численности органов исполнительной власти.

«Появятся и новые лица, минимум три вице-премьера. Некоторые дублирующие функции органов власти будут убраны, появятся новые органы исполнительной власти», — сказал господин Меняйло.

Одновременно депутаты парламента Северной Осетии поддержали кандидатуру Бориса Джанаева на пост председателя правительства республики. За его назначение проголосовали 55 парламентариев.

Валерий Климов