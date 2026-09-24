В Ростовской области годовая инфляция в августе составила 6,4%

Годовая инфляция в Ростовской области в августе 2026 года составила 6,4%. В целом по Южному федеральному округу показатель достиг 7,2%, говорится в материалах южного отделения Банка России.

Самая высокая инфляция среди регионов ЮФО зафиксирована в Севастополе — 14,6% и Крыму — 14,5%. В Калмыкии рост цен составил 8,7%, в Астраханской области — 6,2%, в Волгоградской области — 5,8%, в Краснодарском крае — 5,9%, в Адыгее — 5,7%.

В августе в макрорегионе подешевела плодоовощная продукция, сильнее всего — овощи «борщевого набора». В Банке России связывают это с поступлением на прилавки нового урожая. При этом в большинстве субъектов ЮФО подорожал сахар на фоне сезонного роста спроса, тогда как новый урожай сахарной свеклы только начал перерабатываться.

В большинстве регионов Юга также выросли цены на средства связи, персональные компьютеры, электро- и телерадиотовары, а также бытовые приборы.

Цены на топливо в макрорегионе в целом снизились. Дизельное топливо подешевело в большинстве субъектов ЮФО.

Кроме того, в августе в ЮФО снизилась стоимость услуг пассажирского транспорта и экскурсий. В статистику вошли билеты и путевки на сентябрь и октябрь, когда тарифы традиционно ниже. Одновременно подорожали зарубежные туры — на фоне роста спроса и ослабления рубля в летние месяцы.

Валерий Климов