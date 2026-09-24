Инфляция в СКФО в августе составила 7,5%

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в августе 2026 года составила 7,5%, немного снизившись по сравнению с июлем. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии рост цен достиг 8%, в Чечне — 8%, в Дагестане — 7,3%, говорится в материалах южного отделения Банка России.

Самая высокая годовая инфляция в округе зафиксирована в Северной Осетии — 9,2%. В Кабардино-Балкарии показатель составил 7,2%, в Ингушетии — 5,3%.

В августе в большинстве регионов СКФО подешевела плодоовощная продукция, в первую очередь овощи «борщевого набора». В Банке России связывают это с поступлением на прилавки нового урожая. При этом в большинстве субъектов округа подорожал сахар на фоне сезонного роста спроса и начала переработки нового урожая сахарной свеклы.

Также в большинстве регионов округа выросли цены на средства связи, персональные компьютеры, электро- и телерадиотовары и бытовые приборы.

Цены на топливо в СКФО в августе в целом снизились. Дизельное топливо подешевело в большинстве субъектов округа.

Кроме того, в августе в СКФО снизилась стоимость услуг пассажирского транспорта и экскурсий. При этом зарубежные туры подорожали на фоне роста спроса и ослабления рубля в летние месяцы.

Для сравнения, годовая инфляция в Южном федеральном округе в августе составила 7,2%.

Валерий Климов