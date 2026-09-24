Прямые рейсы из Казани в Магас возобновят 6 октября

Авиакомпания «Ювт аэро» с 6 октября возобновит прямые рейсы между Казанью и Магасом. Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам на самолетах Bombardier CRJ-200, сообщили в авиакомпании и аэропорту Магаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Вопрос о восстановлении авиасообщения обсуждался во время визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию. В республиках отмечали необходимость развития прямого транспортного сообщения между регионами.

Рейс будет выполняться по маршруту Казань — Магас — Казань. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что маршрут ранее был востребован и республика заинтересована в его стабильной работе.

По словам гендиректора «Ювт аэро» Петра Трубаева, авиакомпания рассчитывает предложить пассажирам дополнительные возможности для перелетов между регионами.

Валерий Климов