В Пензе осудили организаторов и работниц салонов интимных услуг

В Пензе суд вынес обвинительный приговор организаторам и работницам салона интимных услуг. Семеро получили наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 1,5 до 5 лет, один фигурант заплатит штраф в размере 450 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семеро фигурантов дела о салонах интимных услуг в Пензе получили условные сроки

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Семеро фигурантов дела о салонах интимных услуг в Пензе получили условные сроки

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По данным суда, пензенки 1978 и 1983 годов рождения открыли два массажных салона, где клиентам фактически оказывались интимные услуги за деньги. На них работали девять женщин, в том числе несовершеннолетних. Салоны работали почти год.

В июле 2025-го сотрудники УМВД России по Пензенской области прекратили противоправную деятельность фигурантов. В суде все признали вину и раскаялись. Кроме условных сроков и штрафа осужденным пришлось отдать по решению суда свои телефоны, используемые при совершении преступлений. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова