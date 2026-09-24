На Ставрополье будут судить обвиняемого в расстреле автомобиля с четырьмя пассажирами

Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя соседней республики, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух или более лиц при обстреле автомобиля, направлено в суд. Об этом сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2022 года десять фигурантов разработали план убийства жителя Ставрополя, с которым у одного из участников конфликта продолжительное время были неприязненные отношения. На территории соседнего региона они приобрели десять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, после чего изучали маршруты передвижения предполагаемой жертвы.

Ночью 17 апреля 2023 года на улице Космонавтов в Ставрополе участники группы открыли огонь по автомобилю Lada Vesta, в котором находились четыре человека. Следствие насчитало более 60 выстрелов. 33-летний пассажир получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.

После нападения участники скрылись на четырех автомобилях. Еще двое фигурантов, которые, по данным следствия, не знали о готовившемся преступлении, помогли им покинуть место происшествия, спрятать оружие и найти съемное жилье в других регионах.

Задержать обвиняемого, находившегося в розыске, удалось в феврале 2026 года на территории Краснодарского края. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлены обвинения в незаконном обороте огнестрельного оружия, покушении на убийство двух или более лиц, убийстве группой лиц общеопасным способом и двух эпизодах умышленного уничтожения имущества. В ходе расследования следователи провели более 40 обысков и около 300 судебных экспертиз. В качестве вещественных доказательств изъяты и признаны автомобили, гильзы и другие предметы.

В отношении остальных 11 фигурантов уголовные дела выделены в отдельные производства.

Валерий Климов