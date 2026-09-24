Два депутата челябинского заксобрания переходят в Госдуму

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области Евгений Илле и Максим Гулин досрочно сложили полномочия после выборов в Государственную Думу IX созыва. Их полномочия прекращаются с 25 сентября в связи с их избранием в нижнюю палату Федерального собрания, сообщает пресс-служба заксобрания.

Заместитель председателя областного заксобрания Евгений Илле, по предварительным данным, по Челябинскому одномандатному избирательному округу №188 получил 44,2% голосов. Максим Гулин проходит в Госдуму как лидер партийного списка «Новых людей», набравших почти 8% голосов. В 2021–2023 годах он был депутатом Госдумы восьмого созыва от той же партии.