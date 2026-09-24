СКР проводит проверку из-за травмы позвоночника у школьника в Крыму

Ученик одной из школ Симферопольского района получил компрессионный перелом позвоночника на уроке физкультуры. По данным мониторинга соцсетей, подростки ненадлежащим образом повели себя по отношению к 12-летнему сверстнику, после чего мальчику потребовалась госпитализация. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Крыма и СКР по региону и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По факту случившегося следственный отдел Симферопольского района проводит проверку по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи установят все обстоятельства произошедшего, назначат экспертизу и дадут оценку действиям учеников и педагогов. Ход проверки поставлен на контроль.

Параллельно проверку организовала прокуратура Крыма по поручению и. о. прокурора республики Дмитрия Егорова. Сотрудники надзорного ведомства установят все обстоятельства происшествия и дадут оценку соблюдению законодательства при организации образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Алина Зорина