В Севастополе за сутки отработали 324 обращения из-за последствий непогоды

В Севастополе по последствиям непогоды экстренные службы отработали 324 обращения, задействовав более 540 специалистов и 127 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

По данным властей, магистрали уже очищены от поваленных деревьев и мусора. Сейчас усилия сосредоточены на жилых домах, дворах и скверах. Управляющие компании обходят подвалы, крыши и подъезды: из 197 заявок отработана большая часть.

В то же время водоканал ведет мониторинг ливневой канализации и прочищает решетки — из 35 обращений в работе остается шесть. По информации компании «Севводресурсы», уровень рек и гидросооружений остается в норме, дамбы не пострадали.

«Севастопольэнерго» устраняет локальные повреждения в электросетях на улицах Дмитрия Ульянова, 2, Флагманской, 6 и 8, Волнистой, Муссонной, Льва Толстого и Коммунистической, а также в садовых товариществах «Металлист», «Медик-88», «Дерзкий», «Сахарная Головка» и «Солнышко». Все службы работают в усиленном режиме, отмечается в сообщении правительства.

Константин Соловьев