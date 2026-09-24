Средний размер лимитов по кредиткам в Башкирии уменьшился за год на 7,3%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе в Башкирии средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 103,3 тыс. руб., что на 7,3% меньше, чем в августе 2025 года.

В среднем по стране этот показатель уменьшился на 11,2%, до 107,9 тыс. руб.

Наибольший средний размер лимитов по кредитным картам в регионах был отмечен в Москве (143,2 тыс. руб.), Московской области (129,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (127 тыс. руб.), а также Тюменской (114,1 тыс. руб.) и Ленинградской (114 тыс. руб.) областях.

Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Крым (-21,6%), Белгородская (-19,0%) и Нижегородская (-15,7%) области, а также Москва (-14,3%), Воронежская область (-14,2%) и Санкт-Петербург (-13,7%).

Меньше всего средний размер лимитов за год сократился в Иркутской области (-4,5%), Алтайском крае (-4,7%) и Кемеровской области (-5,8%).

Олег Вахитов