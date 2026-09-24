В Ростове суд приостановил работу кафе Wasabist из-за санитарных нарушений

Советский районный суд Ростова-на-Дону приостановил деятельность предприятия общественного питания Wasabist на 60 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Индивидуального предпринимателя – юрлицо заведения – признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Поводом для разбирательства стали извещения в управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в которых сообщалось о заболевании острой кишечной инфекцией после употребления кулинарной продукции заведения на улице Малиновского, 72/3.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования специалисты зафиксировали нарушения санитарных норм и правил, а также случай острого гастроэнтероколита и один случай сальмонеллеза. Решение суда об административной приостановке подлежит немедленному исполнению.

Константин Соловьев