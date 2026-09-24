В Таганроге высадят более 500 деревьев за счет компенсации подрядчика

В Таганроге реализуют проект компенсационного озеленения взамен деревьев, вырубленных в ходе реконструкции городской больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В городе планируют высадить 531 дерево. Финансирование работ обеспечивается за счет компенсации, выплаченной подрядной организацией, — средства направлены исключительно на закупку саженцев и их посадку. Места для высадки определял консультационный совет по вопросам озеленения и охраны зеленых насаждений при администрации Таганрога.

Весной 2026 года деревья появились в двух скверах: на улице Маршала Жукова и на пересечении переулка Мечниковский и улицы Фрунзе (сквер Почтовый). Там высадили 129 деревьев и 18 кустарников.

Планируется, что осенью 2026 года озеленение продолжится на улице Дзержинского, в переулке Смирновский (от улицы Кузнечной до улицы Октябрьской), на площади Восстания и в сквере на Большом Проспекте, 16-Д. Проектная документация по всем четырем территориям уже готова, оптимальный срок завершения посадок — до 30 ноября. С учетом весенних работ в городе в совокупности появятся 660 новых деревьев и 18 кустарников.

Отмечается, что преимущество будут отдавать лиственным породам, устойчивым к приморскому климату и городским условиям. Профильным службам поставлена задача строго контролировать качество посадочного материала, соблюдение технологии высадки и последующий уход за молодыми деревьями.

Константин Соловьев