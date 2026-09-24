Спустя 17 лет на двух участках в Тимашевском районе Кубани отменили карантин по сливе

Россельхознадзор отменил карантинный фитосанитарный режим на двух участках в Тимашевском районе Краснодарского края, где ранее были выявлены очаги вируса шарки слив (Plum pox virus). Ограничения сняты 23 сентября, общая площадь освобожденных от карантина территорий составила 416,5 га, сообщили в Южном межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Очаги заболевания были обнаружены в 2009 году. Карантинные зоны площадью 129 га и 287,5 га установили в Медведовском сельском и Тимашевском городском поселениях соответственно. Для локализации и ликвидации заболевания Россельхознадзор разработал планы мероприятий, выполнение которых ежегодно контролировалось специалистами ведомства.

В садах на зараженных участках собственники земель провели раскорчевку кварталов со сливовыми деревьями. Впервые отсутствие очагов специалисты зафиксировали в 2023 году.

Решение об отмене карантина принято после того, как в течение трех лет подряд вирус на территориях не выявлялся. Отсутствие возбудителя подтвердили результаты мониторинга и заключения экспертов.

Вячеслав Рыжков