В Уфе будут производить 1 тысячу тонн вспененного полиэтилена в год

ООО «Тепофол» запустило в Уфе производство вспененного полиэтилена. Инвестиции в проект составили 200 млн руб. Завод занял территорию площадью 2 тыс. кв. м, включая производственные и складские помещения, однако планируется увеличение территории еще на 3 тыс. кв. м. На первом этапе штат предприятия составит от 50 до 60 сотрудников, после увеличения мощностей он вырастет до 200 человек. Годовой объем выручки планируется около 600 млн руб. при мощности выпуска продукции порядка 1 тыс. т в год.

ООО «Тепофол» зарегистрировано в 2004 году в подмосковной Кашире. Компания специализируется на выпуске основной и дополнительной теплоизоляции, матов для прокладки тепловых сетей, ложементов, упаковки и звукоизоляционных материалов. В прошлом году выручка предприятия составила около 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 56,7 млн руб. В январе 2025 года компания зарегистрировала ООО «Тепофол-Уфа».

Идэль Гумеров