Неизвестные сообщили о минировании школ и вузов Ижевска

Неизвестные направляют сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в различных образовательных учреждениях Ижевска. Оперативные и экстренные службы работают по установленным регламентам, сообщили в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ЕДДС, экстренных и чрезвычайных ситуаций в городе на утро 24 сентября не зарегистрировано. Власти призвали жителей не публиковать в социальных сетях информацию о работе спецслужб, чтобы не допустить паники.

В образовательных учреждениях рекомендовали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с требованиями их сотрудников.