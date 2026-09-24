Неизвестные сообщили о минировании школ и вузов Ижевска
Неизвестные направляют сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в различных образовательных учреждениях Ижевска. Оперативные и экстренные службы работают по установленным регламентам, сообщили в муниципалитете.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По данным ЕДДС, экстренных и чрезвычайных ситуаций в городе на утро 24 сентября не зарегистрировано. Власти призвали жителей не публиковать в социальных сетях информацию о работе спецслужб, чтобы не допустить паники.
В образовательных учреждениях рекомендовали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с требованиями их сотрудников.