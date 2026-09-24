Число фейковых вбросов в Удмуртии выросло вдвое с начала года

41 случай распространения фейков зафиксировали в Удмуртии с начала года. Это почти вдвое больше, чем за весь 2025 год, когда в регионе выявили 25 подобных случаев. В 2024-м было зафиксировано 22 вброса, сообщили в региональном ЦУР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Напомним, ранее ЦУР опроверг фейки о переоборудовании частных паркингов в Удмуртии для нужд гражданской обороны, создании тылового военно-медицинского кластера и ограничении на выезд из страны военнообязанных.