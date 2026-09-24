Участок рядом с G-Drive Арена отдадут под КРТ в Омске

ООО «Специализированный застройщик "Омский Берег"» заключило договор о комплексном развитии территории (КРТ) в районе G-Drive Арены на ул. Мостоотряд в Омске. Концепцию застройки утвердил архитектурно-градостроительный совет Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Алексеев / Коммерсантъ Фото: Максим Алексеев / Коммерсантъ

Организация намерена до 2046 года построить 15 домов высотой 12-18 этажей. Площадь участка составит 13,6 га, общая площадь застройки — 225,7 тыс. кв. м. Компании также предстоит построить образовательный комплекс формата «начальная школа (212 мест) — детский сад (288 мест)», а также часовню площадью 143 кв. м и передать ее Омской епархии Русской православной церкви.

Архитектурно-градостроительный совет также рассмотрел перспективные этапы расширения КРТ на смежных территориях. Ожидаемая общая площадь — 55,4 га. В случае утверждения этого проекта планируется возвести еще 24 жилых многоквартирных дома.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "Омский Берег"» зарегистрировано в мае 2026 года в Омске. Основной вид деятельности — услуги заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Директором организации является Зоя Пономарева. Учредителями компании выступают Личный фонд «МП-Инвест» (Москва) и московский бизнесмен Сергей Лазарев.

Александра Стрелкова