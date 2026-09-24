В Северной Осетии выявили незаконное привлечение 385 млн рублей дольщиков

Во Владикавказе гендиректор строительной компании стал фигурантом уголовного дела о незаконном привлечении денежных средств граждан для финансирования строительства многоквартирных домов и парковочных мест. Общая сумма привлеченных средств составила 385,1 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, с сентября 2025 года по январь 2026 года руководитель компании организовал привлечение денег граждан без соблюдения предусмотренного законом порядка. В частности, расчеты проводились без использования счетов эскроу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ — привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В МВД не уточнили, сколько граждан передали деньги компании и на какой стадии находятся строительство объектов и обязательства перед дольщиками.

Валерий Климов