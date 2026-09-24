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Эрдоган на встрече с Зеленским призвал остановить атаки на суда в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал принять меры для прекращения атак на торговые суда в Черном море. Соответствующее предложение глава республики выдвинул на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе 81-й Генеральной ассамблеи ООН, сообщила администрация турецкого лидера.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Господин Эрдоган отметил, что нападения на торговые суда недопустимы и «не поддаются объяснению». В Турции ожидают от сторон конфликта ответственных действий для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Помимо этого, Анкара предлагает найти решение, которое позволило бы обеспечить безопасную транспортировку зерна из региона. В начале сентября президент Турции заявлял о необходимости создать постоянный механизм для обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном море.

Вячеслав Рыжков

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