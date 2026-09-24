Президент Турции призвал прекратить атаки на суда в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал принять меры для прекращения атак на торговые суда в Черном море. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН, сообщила администрация турецкого лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По словам господина Эрдогана, нападения на торговые суда «не поддаются объяснению», а стороны должны предпринимать ответственные действия для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Анкара также выступила за поиск решения, которое позволит обеспечить безопасную доставку зерна из региона.

Ранее в сентябре господин Эрдоган заявлял о необходимости создать постоянный механизм обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном море.

Российские власти ранее называли атаки беспилотников на суда в Черном море террористическими актами.

Вячеслав Рыжков